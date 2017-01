Boeckx na komst RubÃ©n: "Ik moet met daarin schikken"

Boeckx na komst Rubén: "Ik moet met daarin schikken"

Bij Anderlecht werd Roef naar Spanje gestuurd en ging Rubén in de omgekeerde richting. Wat met Frank Boeckx? Hij blijft er vooral rustig bij.

"Het is niet aan mij om erover te beslissen of er iemand moet komen, dat is aan de club", aldus Frank Boeckx op de persconferentie van Anderlecht. "De trainer zal kiezen wie de beste is en de beste zal spelen. Dat is overal zo."

Hij voelt zich gesterkt door eerdere keuzes van René Weiler. "De trainer heeft al laten zien dat namen niet tellen, alleen hard werken en een constant niveau op training halen. Elke doelman heeft zijn eigen kwaliteiten en je kan van iedereen leren."