OFFICIEEL: Georges Leekens de laan uitgestuurd bij Algerije

Wat er maandagavond zat aan te komen, is nu ook een feit. Georges Leekens (67) is niet langer bondscoach van Algerije.

Mack the Knife werd maandag met Algerije na een 2 op 9 in de groepsfase uit de Afrika Cup geknikkerd. Een ontslag was dan al voor 90 procent een feit, want de Woestijnvossen begonnen als topfavoriet aan het Afrikaanse landentoernooi.

De Algerijnse voetbalbond besliste dinsdagochtend om Leekens de bons te geven. De jobhopper was er amper enkele maanden aan de slag na zijn vertrek bij Sporting Lokeren. De kans is nu groot dat de oefenmeester de trainerswereld definitief vaarwel zegt.