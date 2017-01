Nieuw trainersontslag in de Jupiler Pro League in de maak?

door Redactie



Karim Belhocine ligt onder vuur bij KV Kortrijk

Er is nog maar één speeldag na de winterstop achter de rug in onze Jupiler Pro League, of er moet alweer een trainer voor zijn job vrezen. Deze keer is het niemand minder dan Karim Belhocine die onder vuur ligt.