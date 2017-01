Midweekvoetbal? Hier een extra bonus!

Als jij minstens €10 inzet op de Jupiler Pro League wedstrijden van dinsdag & woensdag ontvang je een €5 live free bet voor Eupen - Standard op donderdag. Profiteer jij weer mee?

Hoe werkt het?

1) Schrijf je in voor de promotie.

2) Wed voor minstens €10 aan minimum odds van 1.40 op wedstrijden van de Jupiler Pro League (24 en 25 januari).

3) Krijg op donderdag 26 januari voor 18u00 een €5 live free bet.

Let op:

- Je dient minstens €10 in te zetten op de Jupiler Pro League.

- De weddenschap dient geplaatst te worden op een wedstrijd die op 24 of 25 januari wordt gespeeld.

- De minimum odds bedragen 1.40.

- Geannuleerde en cashed-in weddenschappen worden niet in rekening gebracht.

- Weddenschappen met free bets of profit boost tickets gelden niet voor deze promotie.

- De free bet wordt voor donderdag 26 januari om 18u00 toegevoegd op je account.