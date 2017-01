Is Duitsland wel de geschikte volgende stap? "Met zijn explosiviteit kan de beste Bailey zelfs bij Borussia Dortmund mee"

Chicharito is natuurlijk een wereldvoetballer, het niveau van de andere aanvallers kan hij aan - Luc van Doorslaer Deel deze quote:

Toch gelooft Van Doorslaer dat Bayer Leverkusen, nummer 14 op de UEFA-ranking, de ideale stap is voor Bailey. "Leverkusen staat bekend voor zijn goede scouting en begeleiding. En voorin mag er wel wat bij. Chicharito is natuurlijk een wereldvoetballer, maar Stefan Kießling zit bijna aan het einde van zijn carrière. En het niveau van de andere offensieve jongens kan Bailey aan."

"De beste Bailey kan met zijn explosiviteit zelfs bij een ploeg als Borussia Dortmund mee", meent Van Doorslaer verder. "Alleen is de vraag of hij een constante in zijn prestaties kan brengen. Dat wil bij Genk nog niet altijd lukken. Eljero Elia, Nederlands toptalent, is een gelijkaardig type dat in Duitsland niet kon doorbreken. Hopelijk lukt dat voor Bailey wel."