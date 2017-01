Aanvoerder van de Brugse beloften die onder Daum geen kans kreeg duikt plots in AustraliÃ« op

Aanvoerder van de Brugse beloften die onder Daum geen kans kreeg duikt plots in Australië op

door Redactie



De naam Mateusz Kuzmicki zal wellicht enkel bij de verwoede Club Brugge-fans een belletje doen rinkelen. De 23-jarige Belg met Poolse roots doorliep de jeugdrangen van blauw-zwart, nu gaat hij aan de slag bij de Australische tweedeklasser Adelaide Comets FC.

De centrale verdediger doorliep destijds alle jeugdreeksen van Club Brugge en schopte het er zelfs tot kapitein van de beloften. Tot de grote doorbraak naar de hoofdmacht kwam het echter nooit. De Brugse kern was in het Daum-tijdperk zo breed dat echte beloften soms plaats dienden te maken om fanionspelers mee te laten opdraven met de reserveploeg.

Naar Nederland

Kuzmicki wilde spelen, en het liefste in een eerste elftal. Hij trok daarvoor naar Nederland, maar zijn passage bij onze noorderburen was geen succesverhaal. Via Roda JC kwam hij bij de amateurs van Hoek FC terecht.

Afgelopen zomer besloot hij te gaan reizen. Eerst ging hij naar de Verenigde Staten en in de herfst vloog hij naar Australië. Daar, aan de andere kant van de wereld, heeft Kuzmicki nu een nieuwe club gevonden. Hij tekende een contract voor één jaar met optie op een extra seizoen. Adelaide Comets komt uit in de Playstation 4 National Premier League, het tweede niveau in Australië.