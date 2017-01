Is hij nu helemaal God bij Club Brugge? 'Koude oorlog tussen Valencia en Ryan nadat die 'neen' zei tegen Anderlecht'

door Redactie



Met Ruben Ivan Martinez heeft Anderlecht zijn nieuwe doelman zo goed als te strikken. De Brusselaars gaan dus niet in zee met Mathew Ryan, hoewel dat zeker had gekund.

Anderlecht informeerde naar de mogelijkheid om Ryan tijdelijk naar Anderlecht te halen. Die optie was er, want de Aussie van Valencia staat voor een uitleenbeurt.

Maar de doelwachter weigerde, omwille van zijn Club Brugge-verleden, in te gaan op het aanbod van de Belgische recordkampioen. Dat zit Valencia nu behoorlijk dwars, aldus Marca. Er is zelfs sprake van een koude oorlog tussen speler en club.

Op zoek naar alternatief

Een statement dat de fans van blauw-zwart zeker zullen appreciëren. De vraag is nu wat er met Ryan staat te gebeuren. in de zomer van 2015 telde de club uit de sinaasappelstad nog 7 miljoen euro voor de keeper neer. In doel stond hij echter nauwelijks.