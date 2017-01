Na mislukte pogingen bij Club Brugge, Anderlecht Ã©n Gent, gaat jong talent het nu bij Waasland-Beveren proberen

Na mislukte pogingen bij Club Brugge, Anderlecht én Gent, gaat jong talent het nu bij Waasland-Beveren proberen

door Redactie



De jongeman is amper 19, maar was de voorbije jaren onder meer bij Club Brugge, RSC Anderlecht én KAA Gent aan de slag. Daar kwam de carrière van Bimal Gharti Magar echter niet van de grond.

Het talent van 19, in het verleden zelfs al de ‘Nepalese Messi’ genoemd, probeert het te maken in ons land. Passages in de jeugd van Club Brugge, Anderlecht en Gent waren echter geen onverdeeld succes.

Nu gaat de aanvaller zijn kans wagen bij Waasland-Beveren. Bimal Gharti Magar is namelijk op proef op de Freethiel. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Voor de club uit het Waasland zou de speler een wissel op de toekomst kunnen zijn.