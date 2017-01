Nieuwe keeper van paars-wit: "Boeckx, de eerste keeper van Anderlecht? Neen, die ken ik niet"

door Redactie



RSC Anderlecht heeft zijn nieuwe doelman beet. De Spanjaard Ruben Martinez komt over van Deportivo La Coruna, terwijl Davy Roef de omgekeerde beweging maakt. De nieuwe goalie van paars-wit moet de concurrentie aangaan met Frank Boeckx.

Ruben Martinez is niet de onbetwiste titularis die de fans van Anderlecht graag zagen komen. Neen, de Spanjaard zal zijn stinkende best moeten doen om Boeckx uit de ploeg te spelen.

Iemand die hij overigens (nog) niet kent. “Ik kom hier niet op vakantie. Boeckx, zeg je, de eerste keeper van Anderlecht? Neen, die ken ik niet. Ik was nog nooit eerder in Brussel, maar weet dat Anderlecht de grootste is in jullie land. Ik zal me wel integrereren", zegt Ruben in Het Nieuwsblad​.