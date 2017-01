Scheidsrechter Wim Smet reageert na discutabele penaltyfase in Anderlecht-STVV

door Redactie



Anderlecht haalde het afgelopen weekend van STVV, maar scheidsrechter Wim Smet was achteraf de gebeten hond. Hij kende Anderlecht een strafschop toe voor een fout die net buiten de grote rechthoek plaatsvond. Nu reageert Smet voor het eerst.

“Het gaat gigantisch snel en ik moet in een fractie van een seconde beslissen. Vanuit mijn standpunt gebeurde de fout in de rechthoek”, vertelt Smet in Het Belang van Limburg. “Intussen heb ik de beelden gezien en die geven geen uitsluitsel.”

“Cruciaal is het moment van het contact. Waar bevindt zich op dat ogenblik de voet van de Anderlecht-speler? De achterkant van zijn voet is buiten het strafschopgebied, daar ben ik zeker van. Maar de voorkant? Ik weet het niet. Er is maar één oogpunt dat uitsluitsel kan geven: een camera achter het doel. En die was er blijkbaar niet. Als de voet van de aanvaller de lijn raakt, is het in de zestien.”

Assistent

De asisstent van Smet had ook een rol kunnen spelen, maar de man had op het moment van de fase niets te zeggen. “Als mijn assistent iets had kunnen toevoegen, had hij dat via de oortjes kunnen doen. Maar hij heeft niet gereageerd.”