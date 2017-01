Stijn Vreven is verbaasd over negativiteit die er nu al is: "Ik had meer begrip verwacht"

door Redactie



Stijn Vreven krijgt bij NAC Breda te maken met kritische fans

Stijn Vreven won afgelopen vrijdag me NAC Breda van Achilles '29 (2-0). Opvallend was wel dat er in het Rat Verlegh Stadion een fluitconcert te horen was.