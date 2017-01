Deze Rode Duivel gaat zÃ©ker niet in China voetballen: "Ik wil bij de grote ploegen in Europa spelen"

Deze Rode Duivel gaat zéker niet in China voetballen: "Ik wil bij de grote ploegen in Europa spelen"

door Redactie



Thibaut Courtois denkt er nog niet aan om Axel Witsel naar China te volgen

Foto: © photonews

Met Axel Witsel hebben we dit jaar al zeker één Rode Duivel in de Chinese competitie rondlopen. Maar de topclubs in het verre oosten hebben nog verschillende landgenoten op hun transferlijstje staan. Voor onze nationale doelman is een vertrek naar China hoe dan ook niet aan de orde.