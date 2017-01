Veldverwarmingen lieten het afweten, Pro League onderneemt onmiddellijk actie

door Timothy Collard

Veldverwarmingen lieten het afweten, Pro League blijft niet bij de pakken zitten en onderneemt actie

Foto: © photonews

De Pro League, de instantie die de 24 Belgische profclubs in eerste klasse A en B vertegenwoordigt, heeft zich uitgesproken over de veldverwarmingen in ons land. Die lieten het tijdens de voorbije week hier en daar afweten, en daarom wil de Pro League actie ondernemen.