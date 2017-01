KV Mechelen en OH Leuven zien wel wat in jonge aanvaller uit 1ste Amateurreeks

door Johan Walckiers

Youssef Challouk staat op de radar van OH Leuven en KV Mechelen

Er zit talent in de lagere reeksen, maar je moet het weten te vinden. KV Mechelen en OH Leuven zijn twee clubs die verstandig met hun budget moeten omspringen en speuren er ook naar. En één jongen in het bijzonder staat op hun radar.