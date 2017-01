Is dit de reden waarom Sirigu niet naar Anderlecht kwam? "Weiler wil geen grote sterren in zijn kleedkamer"

door Redactie



Anderlecht-coach René Weiler zou de deal met Sirigu afgeblazen hebben

Niet Salvatore Sirigu of Koen Casteels, maar Rubén Ivan Martinez Andrade is de nieuwe doelman van Anderlecht. De transfer van Sirigu leek nochtans in kannen en kruiken. Het zou coach Weiler zijn die de Italiaanse piste uiteindelijk afschoot.