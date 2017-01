In kannen en kruiken, hij zal Boeckx nu wel snel leren kennen

door Redactie



RSC Anderlecht heeft zijn nieuwe doelman nu ook helemaal beet. De Spanjaard Ruben Martinez komt over van Deportivo La Coruna, terwijl Davy Roef de omgekeerde beweging maakt. De nieuwe goalie van paars-wit moet de concurrentie aangaan met Frank Boeckx.

"Boeckx, zeg je, de eerste keeper van Anderlecht? Neen, die ken ik niet. Ik was nog nooit eerder in Brussel, maar weet dat Anderlecht de grootste is in jullie land. Ik zal me wel integrereren", was Ruben Martinez gisteren al duidelijk in Het Nieuwsblad​.

De komende dagen en weken zal hij Boeckx wel leren kennen. Die moet zich weliswaar schikken in het lot dat er een nieuwe concurrent voor hem is gekomen, maar wil knokken voor zijn plek onder de lat.

De voorbije maanden maakte Boeckx een goede indruk in de wedstrijden van Anderlecht. Mogelijk dat hij dus ook de komende maanden gewoon blijft staan.