Tubeke-speler verdedigt zich na stukje 'comedia dell arte' van de bovenste plank: "Ik heb me uit schrik op de grond laten vallen"

Andrei Camargo, speler van AFC Tubeke, moet zich op 31 januari gaan verantwoorden voor zijn toneelstukje dat Lommel-spits Christophe Bertjens een rode kaart aansmeerde. Intussen heeft de speler zich wel al verontschuldigd.

De 28-jarige Braziliaan simuleerde dat hij een kopstoot kreeg van Bertjens en de scheidsrechter trapte erin. Het Bondsparket wil hem op 31 januari zien om meer uitleg te krijgen, maar hij heeft nu op zijn Facebook-pagina al een verdediging voorbereid.

“Sinds dit weekend werd ik op verschillende manieren belaagd, daarom wil ik mijn versie van de feiten geven. Na een simpele overtreding stapt Bertjens kwaad op me af en roept hij een aantal onverstaanbare dingen in het Nederlands. Uit angst voor een agressieve reactie, laat ik mijn hoofd zakken zonder naar Bertjens te kijken."

"Toen er contact was, heb ik me uit schrik op de grond laten vallen op een overdreven manier. Daar heb ik spijt van. Ik ben heel triest en aangeslagen door de mediastorm die het incident veroorzaakte. Ik had helemaal geen slechte intenties”, schrijft Camargo.