Geflopte IJslander van Standard tekent bij traditieclub in Engelse tweede klasse

door Redactie



Aston Villa heeft een oude bekende van het Belgische voetbal aan de haak geslagen. De Engelse tweedeklasser heeft immers Birkir Bjarnason aangetrokken. In een recent verleden flopte de IJslandse international nog bij Standard.

Aston Villa haalt de IJslander Birkir Bjarnason weg bij het Zwitserse Basel. Hij tekent bij de ploeg van Ritchie De Laat een contract voor 3,5 jaar. Afgelopen zomer schitterde Bjarnason met IJsland op het EK in Frankrijk. De middenvelder speelde elke minuut bij de revelatie van het toernooi.

In 2012 speelde Bjarnason nog bij Standard. De 28-jarige IJslander kwam bij de Rouches regelmatig in actie, maar kon niet overtuigen en mocht na zes maanden alweer beschikken. Hij belandde in Italië bij Pescara en ging via Sampdoria naar het Zwitserse Basel.