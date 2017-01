Vleminckx keert even terug: "N.E.C mag me altijd bellen, maar als alles goed gaat volgend jaar met Antwerp in eerste klasse"

door Aernout Van Lindt

door

Bjorn Vleminckx wil kampioen worden met Antwerp, maar denkt met weemoed terug aan N.E.C

Dit weekend speelde NEC Nijmegen tegen Roda JC in de Eredivisie. Een opmerkelijke gast op die wedstrijd was Bjorn Vleminckx. De speler van Antwerp kwam herinneringen ophalen. "Terugkeren naar NEC? Ze mogen me altijd bellen."