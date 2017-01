Capon zoekt geen excuses: "We brachten over de ganse lijn te weinig"

Zagen jullie weinig vanuit de tribune? Wel, je hebt niets gemist - Brecht Capon Deel deze quote:

"We brachten over de ganse lijn te weinig", besluit Capon. "We waren na de snelle achterstand nooit in staat om te reageren. Het is een cliché, maar we moeten ons zaterdag herpakken op het veld van STVV."