Davy Roef is realistisch bij zijn nieuwe club Deportivo: "Ik ben geen idioot, in het begin zal ik weinig spelen"

door Redactie



Davy Roef heeft het hoofdstuk Anderlecht (tijdelijk) afgesloten. De jonge doelman moet volgens paars-wit meer haar op zijn tanden krijgen. In zijn eerste interview als speler van Deportivo lijkt dat opzet alvast geslaagd.

"Ze hebben mij hier niet verteld wat mijn status zal zijn, maar ik ben geen idioot: in het begin zal ik niet veel spelen", zei Davy Roef aan La Dernière Heure. "De twee andere doelmannen zijn hier geweldig. Tyton heeft bij PSV en in Duitsland gespeeld, Lux was ooit een vaste waarde in de nationale ploeg van Argentinië."

Roef blikt ook nog even terug op zijn verhaal bij Anderlecht. "Kijk, ik benadruk dat ik geen problemen heb met de technische staf van Anderlecht. Ik bedank hen zelfs voor de kans, maar wat hadden ze verwacht? Dat ik direct zoals Thibaut Courtois zou presteren in mijn eerste seizoen en meteen de titel zou opleveren?"

"Akkoord, ik vond mijn eerste vier maanden bij Anderlecht ook niet top, maar zeker ook niet slecht. Er waren wel wat foutjes, maar goed... Dat maakt toch deel uit van het leven van een profvoetballer?" Roef geeft toe dat hij het niet altijd gemakkelijk had. "Weiler gaf me ook niet zoveel uitleg. Hij zei alleen dat dit deel uitmaakte van mijn leerproces als keeper. Nu, als een coach niet tevreden is over een speler heeft hij het recht om die jongen op de bank te zetten."