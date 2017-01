Kompany scheurt broek aan cafÃ©s, en serieus ook

Kompany scheurt broek aan cafés, en serieus ook

door Redactie



Vincent Kompany blijkt ook fouten te kunnen maken met zijn investeringen. De cafés die hij oprichtte en snel ook weer sloten hebben hem immers een fikse duit gekost.

Kompany opende in 2014 twee sportcafés genaamd 'Good Kompany'. Maar begin 2015 gingen beide zaken ook weer dicht en dat met heel wat verlies. Derijkstebelgen.be publiceerde aan de hand van het vereffeningsverslag dat de zaak in Brussel hem 1,3 miljoen kostte en die in Antwerpen meer dan 1 miljoen.

Volgens de website had het mislukken veel te maken met de locatie van beide cafés, namelijk de Grote Markt en de Groenplaats. De huurprijzen zijn daar fenomenaal hoog en ook het energieverbruik en het personeel vormden uiteindelijk de doodsteek. Maar goed, Kompany zal er geen boterham met Nutella minder door eten.