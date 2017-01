Ploeg van Axel Witsel laat Diego Costa vallen, maar richt zijn pijlen op een andere spits uit de Premier League

Nu Diego Costa (voorlopig) bij Chelsea lijkt te blijven, richt Tianjin Quanjian zijn pijlen op Islam Slimani. De club van Witsel blijft dus zoeken naar een topspits om komend seizoen geen mal figuur te slaan in de Chinese eerste klasse.

Tianjin Quanjian promoveerde vorig seizoen onder de Italiaanse coach Fabio Cannavaro naar de Chinese eerste klasse. De transfer van Axel Witsel moest de ambities van de club kracht bijzetten, maar het werd al snel duidelijk dat Witsel niet de enige Europese vedette was op het verlanglijstje van Quanjian.

De voorbije weken flirtte de nieuwe club van Witsel openlijk met Diego Costa, maar de Braziliaanse Spanjaard lijkt - minstens tot het einde van het seizoen - bij Chelsea te blijven. En dus richten de Chinezen hun vizier op een andere spits: Islam Slimani. De 28-jarige Algerijn werd vorig seizoen met 27 goals topschutter bij Sporting Lissabon in de Portugese Primeira Liga.

Leicester telde deze zomer nog een recordbedrag neer (zo'n 34 miljoen euro) om de Algerijn binnen te halen, maar echt overtuigen kon hij in zijn eerste half jaar in Engeland niet. Sky Sports meldt dat Tianjin Quanjian geïnteresseerd is in Slimani, maar dat het nog geen officieel bod heeft uitgebracht.