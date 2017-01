Van Genk, via Mallorca naar Noorwegen en AziÃ«: de grillige carriÃ¨re van ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi

Van Genk, via Mallorca naar Noorwegen en Azië: de grillige carrière van ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi

Marvin Ogunjimi zit zonder club. De 29-jarige aanvaller liet zijn contract in Zuid-Korea ontbinden en speurt nu in België naar een nieuwe uitdaging. Wij maakten een overzicht van de grillige carrière van de voormalige Rode Duivel.

Geboren en getogen in Mechelen speelde Marvin Ongunjimi in zijn tienerjaren bij zowel Racing als KV Mechelen. Op 17-jarige leeftijd trok de Mechelaar met Nigeriaanse roots echter naar de jeugdopleiding van KRC Genk, waar hij in 2004 zijn eerste profcontract tekende.

Na een succesvolle uitleenbeurt aan de Nederlandse tweedeklasser RKC Waalwijk werd hij vanaf 2008 een volwaardige speler van de Genkse A-kern. In het seizoen 2010-2011 vormde hij er een succesvol aanvalsduo met Jelle Vossen. Samen maakten ze 33 competitiegoals en bezorgden ze Genk - mede onder impuls van de ontbolsterende Courtois en De Bruyne - de derde landstitel in de clubgeschiedenis.

Rode Duivel

Tussendoor was Ogunjimi onder Georges Leekens ook al Rode Duivel geworden. Begin oktober 2010 debuteerde hij als invaller in het EK-kwalificiatieduel in Kazachstan. Als vervanger van Romelu Lukaku maakte hij beide doelpunten in de belangrijke 0-2 overwinning. Hij zou later in die campagne ook nog scoren tegen Oostenrijk, Turkije en opnieuw Kazachstan. Eind 2011 speelde hij zijn zevende en laatste interland. Ogunjimi zat toen al weg te kwijnen op de bank in Mallorca.

Na zijn boerenjaar bij Genk had Ogunjimi immers voor een avontuur in de Primera Division gekozen. Hij kwam er niet verder dan 275 speelminuten in acht wedstrijden en werd door de Spanjaarden, die 2,4 miljoen euro voor hem hadden neergeteld, aan achtereenvolgens Standard, Beerschot AC en OH Leuven verhuurd. Uiteindelijk ruilde hij in de zomer van 2014 het zonnige Mallorca voor het Noorse Stromsgodset.

Noorwegen en Azië

In Noorwegen vond Ogunjimi zijn neus voor goals terug, maar in juli 2015 liep de aanvaller een scheur op in de voorste kruisband van de linkerknie. Daardoor stond hij maanden aan de kant. Nadien trok hij naar het Zuid-Koreaanse Suwon, dat hem vervolgens uitleende aan het Thaise Ratchaburi United.

"Ik weet dat het moeilijk wordt om in Europa aan de bak te komen eens je in Azië speelt. Maar ik ben 29 jaar, er resten mij misschien nog enkele jaren. Het financiële primeert nu. Wat ze in Azië betalen zie ik weinig Belgische clubs doen", zei Ogunjimi in oktober van vorig jaar. Intussen was zijn uitleenbeurt bij Ratchaburi United afgelopen en degradeerde Suwon naar de Zuid-Koreaanse tweede klasse. Hij koos er zelf voor om zijn contract te ontbinden.