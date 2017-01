Lokeren-Gent: de derby die er misschien geen meer is? "Als je niet kan winnen, leef je er misschien minder naartoe"

Woensdagavond staat op Daknam het Oost-Vlaamse duel tussen Sporting Lokeren en AA Gent op het programma. Onze indruk: de rivaliteit nam af sinds Gent z'n niveau opkrikte. We legden de stelling voor aan de supporters.

"Het leeft wel, maar niet zoals vroeger", aldus Tim Hoste van supportersclub Sporting Fans United. "Dat merken we ook aan het aantal inschrijvingen. De bus voor de wedstrijden in Gent was vroeger maanden op voorhand volgeboekt, dat is nu niet langer het geval."

Gent zette op enkele seizoenen tijd een stap voorwaarts, terwijl Lokeren achterbleef. Ook daaraan kan de tanende rivaliteit liggen. "Als de kans om te winnen kleiner is, kijk je er misschien inderdaad minder naar uit", aldus Hoste.