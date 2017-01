Hoe AA Gent zijn coach van een schorsing vrijpleitte: "Preud'homme en Dury gingen veel verder"

Hein Vanhaezebrouck werd gisteren voor één wedstrijd voorwaardelijk geschorst voor zijn gedrag langs de lijn in de topper tegen Anderlecht van 22 december. De jurist van AA Gent kon de schade beperken door te verwijzen naar collega's van Vanhaezebrouck.

"Je kan meneer Vanhaezebroucks gedrag theatraal, uitbundig en gepassioneerd noemen, maar hij heeft de scheidsrechter op geen enkel moment fysiek of verbaal belaagd. Ook niet na de wedstrijd", verdedigde Sébastien Ronse, jurist bij AA Gent, zijn coach in de Geschillencommissie.

Daarna speelde hij zijn laatste troefkaart uit: beelden van een hevig gesticulerende Michel Preud’homme tegen Charleroi en van Francky Dury die tijdens de derby tegen Kortrijk een verhitte discussie voert met de vierde ref. "Meneer Preud’homme deed gestes die meneer Vanhaezebrouck op geen enkel moment heeft gedaan. Het had niets met het voetbal te maken en getuigde van geen smaak", aldus Ronse.

Als er een signaal moet gegeven worden, creëer dan een gedragscode voor trainers.

Signaal

"Meneer Dury beet zelfs bijna in het oor van de vierde scheidsrechter. Laat ons van dit dossier dus geen voorbeelddossier maken. Als er een signaal moet gegeven worden, creëer dan een gedragscode voor trainers", besloot de jurist van AA Gent.

De Geschillencommissie ging mee in dat betoog: "Het kan niet dat slechts enkele trainers vervolgd worden, als we zien dat ook andere coaches bepaalde zaken doen op een voetbalveld." En zo zit Hein Vanhaezebrouck tegen Lokeren en Club Brugge gewoon weer in de Gentse dugout.