Carrasco en Bongonda aan het feest, Origi ligt eruit, het sprookje van Peersman ... en geweldige opsteker voor Gent!

door Aernout Van Lindt

door

Het overzicht van de wedstrijden op woensdagavond

Foto: © photonews

Er veel heel wat te beleven in de Jupiler Pro League, maar ook op de buitenlandse velden was het eens te meer genieten. En daarbij kwamen ook flink wat Belgen in actie. Het overzicht.