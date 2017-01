Spoorloos? De soap rond Leon Bailey gaat onverminderd verder met nieuwe wending

door Redactie



Leon Bailey zat gisteren niet in de wedstrijdselectie voor de thuismatch van KRC Genk tegen KV Kortrijk. De Jamaicaan moest vandaag wel meetrainen met de beloften, maar ...

Albert Stuivenberg nam Leon Bailey niet op in zijn wedstrijdselectie omdat de Jamaicaan zondag zonder toestemming wegbleef van de training. Bailey moest meetrainen met de beloften, aldus Het Laatste Nieuws. Maar nog volgens de krant stuurde Bailey al enkele dagen zijn kat naar de training.

Intussen wil de Duitse subtopper Bayer Leverkusen het Genkse goudhaantje nog steeds binnenhalen. Bailey heeft een persoonlijk akkoord met de Duitse club, maar het blijft afwachten of zij bereid zijn om het gevraagde transferbedrag op tafel te leggen. Engelse media meldden gisteren dat ook Hull zich in de strijd om Bailey zou willen gooien, maar zij hebben inmiddels afgehaakt.

Dit tengevolge van de betrokkenheid van Doyen Sports in de hele deal. Zij kwamen eerder al in opspraak rond Third Party Ownership, waardoor Hull al heeft afgehaakt. Benieuwd hoe de deal de komende dagen zal evolueren en vooral: wat Bailey en entourage zelf van plan zijn.