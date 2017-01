Hoe zit het nu met de veldverwarming? Installateur van grasmatten reageert: "Denk dat de clubs hun lessen getrokken hebben"

door Sander De Graeve

door

Installateur van grasmatten over de falende veldverwarming

Foto: © photonews

Dit seizoen was er al heel wat te doen omtrent de veldverwarming in onze hoogste voetbalklasse. Vaak werd er, ondanks de installatie, op een haast onbespeelbaar veld afgetrapt. We legden ons oor te luister bij firma De Ceuster, aanleggers van het veld van onder meer Club Brugge en AA Gent.