Dendoncker exponent van wispelturigheid Anderlecht: "Niveau eerste helft moeten we zondag hele match halen"

Leander Dendoncker scoorde zijn derde goal van de competitie, daarmee zit hij al boven zijn gemiddelde van de voorbije jaargangen. Maar hij was zowat de belichaming van de hoogtes en laagtes die Anderlecht tegen Westerlo kende.

Dendoncker speelde, net als de rest van zijn ploeg, een heel goeie eerste helft waarin ze nog eens ouderwets Anderlecht-voetbal lieten zien. "We gaven die tegengoal wel te makkelijk weg, maar daarna hebben we ons goed herpakt. De coach had gezegd om niet te hoog druk te zetten om hen zo aan het twijfelen te brengen."

En nog voor de rust besliste Dendoncker de match met zijn derde van het seizoen. "Het was een mooie goal ja en goed gedaan van Chipciu. Ik dacht eerst nog breed te leggen voor Teodorczyk, maar uiteindelijk zag ik dat ik best zelf mijn kans ging.

Na de 1-4 vroeg in de tweede helft verwachte iedereen een vooroorlogse score, maar dan ging het niveau drastisch naar omlaag. "De laatste twintig minuten waren echt niet goed. Na de 2-4 begonnen we te twijfelen", gaf Dendoncker toe. "Zondag tegen Standard gaan we een hele wedstrijd zoals die eerste helft moeten spelen. Dat we Standard uit play-off 1 kunnen houden? We kijken naar onszelf, ons maakt het niet uit wie erin zit."