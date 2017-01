Ex-Rode Duivel solliciteert openlijk bij Lierse en Antwerp: "Die clubs spreken me wel aan"

door Redactie



Ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi heeft zijn contract bij het Zuid-Koreaanse Suwon ontbonden. De 29-jarige aanvaller zoekt nu naar een nieuwe club.

Marvin Ogunjimi wil niet te lang stilzitten. De voormalige Rode Duivel wil zo snel mogelijk een nieuwe ploeg vinden. "Ik ben nu op zoek naar een nieuwe uitdaging", zegt hij in Het Laatste Nieuws. "Liefst in België. Ik heb het gehad met buitenlandse avonturen. De voorbije jaren heb ik mijn kinderen enorm gemist, ik wil meer tijd met ze doorbrengen."

"Ik kan mijn tijd nemen om een goede keuze te maken. Degradatievoetbal in de Jupiler Pro League zie ik niet zitten, dat ligt me niet. Dan heb ik liever een middenmoter, of een goede club uit 1B. Een club als Antwerp of Lierse spreekt me wel aan", klinkt het bij Ogunjimi. In 2011 werd de aanvaller nog kampioen met KRC Genk en maakte hij 5 goals in 7 interlands bij de Rode Duivels. Maar sindsdien zit zijn carrière in het slop.