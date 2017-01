Argentijnse clubhopper verlaat Fiorentina voor Watford

Mauro Zarate komt over van Fiorentina en tekende bij Watford, dat 14de staat in de Premier League, een contract voor 2,5 jaar. De 29-jarige Zarate heeft zich de afgelopen seizoenen ontpopt tot een heuse clubhopper.

Na zijn doorbraak in eigen land bij Velez Sarsfield volgden passages bij Al-Sadd (2007-2008), Birmingham City (2008), Lazio Roma (2008-2011 en 2012-2013), Internazionale (2011-2012), Velez Sarsfield (2013-2014), West Ham United (2014 en 2015-2016), Queens Park Rangers (2015) en Fiorentina (2016-2017).

OFFICIAL: Mauro Zárate has joined #watfordfc from @acffiorentina in a two-and-a-half-year deal.



More ⬇️️https://t.co/o8nimt1yMr



🐝 pic.twitter.com/VZpycNkXQJ