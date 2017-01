'Obbi Oulare gaat spraakmakende transfer maken'

door Redactie



Waar gaat Obbi Oulare in het voorjaar van 2017 aan de slag? De aanvaller werd na enkele maanden bij Zulte Waregem teruggestuurd naar broodheer Watford en staat voor een nieuwe uitdaging. De deal is bijna rond.

Staartploegen uit België en Nederland zagen wel heil in de man die ooit voor 8 miljoen euro door Club Brugge werd verkocht aan Watford, maar zowel bij de Engelse club als de voorbije maanden bij Zulte Waregem liep het telkens niet goed af.

Volgens Turkse bronnen had vader Souleymane Oulare een week geleden al contact met Besiktas over een eventuele deal richting Turkije. Besiktas-trainer Şenol Güneş ziet namelijk wel wat in de Belgische belofteninternational.

Ondertussen lijkt een deal iets dichterbij te zijn gekomen. Oulare heeft nog een week om een oplossing te zoeken, maar sluit een nieuwe uitleenbeurt zeker niet uit.