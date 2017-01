Prestatie Kalu geen verrassing: "We wisten absoluut dat hij dit kon"

Simon is intussen bijna een Belg -Peter Balette Deel deze quote:

Die viel echter wat terug na een goed begin. "Uiteraard heeft de club stappen gezet in de begeleiding. Al valt Kalu wel in een Nigeriaanse groep, Simon was op dat vlak eenzamer bij zijn aankomst. Maar intussen is hij al bijna een Belg. Die heeft zich perfect in de club geïntegreerd."

Toch wou hij het niet alleen over de nieuwkomers hebben. "Je mag ook de rol van Milicevic niet onderschatten in de zege tegen Charleroi. Hij was héél aanwezig."