Belgische primeur in het Westelse Kuipje: reclame naast de doelen volgens Spaans model

door Redactie



Vanavond zal Westerlo voor een primeur zorgen in de Jupiler Pro League. In de thuiswedstrijd tegen Anderlecht zal de Kempische club voor een nieuwe vorm van visibiliteit zorgen naast beide doelpalen. Het systeem komt overgewaaid uit Spanje.

Het 'Portired-systeem', waarvan Sportscom de exclusieve rechtenhouder is voor de Belgische markt, is gepatenteerd en goedgekeurd door de FIFA. "Dit systeem laat toe om het logo en de boodschap van de partner uitstekend in beeld te brengen", zegt Bart Van Beylen, commercieel manager van KVC Westerlo. "Maar niet elke club komt in aanmerking om het systeem te plaatsen, want er moet voldoende ruimte zijn tussen de doellijn en de boarding."

In de Spaanse eerste klasse wordt het systeem al langer gebruikt. Van Beylen is dan ook fier dat KVC Westerlo deze primeur mag aankondigen in eigen land. "We zijn als club natuurlijk heel tevreden dat Sportscom onze club heeft uitgekozen om dit als eerste te tonen. Dit is het bewijs dat KVC Westerlo als Kempense traditieclub nog steeds een mooie uitstraling heeft en er geloof is in het verhaal dat we proberen op te bouwen."