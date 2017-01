Clubadvocaat Gent legt uit waarom hij beelden Preud'homme gebruikte

door Redactie



AA Gent-clubadvocaat Sébastien Ronse haalde in zijn verdediging van Hein Vanhaezebrouck de voorbeelden van Michel Preud'homme en Francky Dury aan om zijn cliënt te verdedigen. Al wou hij daarmee niemand schofferen, zegt hij.

Ronse reageert in Het Nieuwsblad op de beelden die hij liet zien van Preud'homme en Dury. "We wilden helemaal geen club of trainer viseren", aldus Ronse. "We wilden gewoon duidelijk maken dat er élke week trainers zijn die hun ongenoegen uiten. Vandaar die extra beelden."

"We hebben zeker niet bewust Michel Preud'homme er uitgepikt omdat we zondag tegen Club spelen. Het was gewoon een heel sterk voorbeeld waar Hein me op had gewezen - hij kent al die fases, ook van onze rode kaarten, uit het hoofd. We hebben er dan een fragment van Dury bijgevoegd, omdat het niet oké zou zijn om op één iemand te focussen. We hadden er nog twintig andere kunnen tonen, maar het punt was gemaakt."