Ex-speler Zulte Waregem in belangstelling City: "Niet mee bezig, eerst Madrid laten dansen"

door Redactie



Is er sensatie in de maak? Theo Bongonda en zijn kornuiten staan met Celta de Vigo dicht bij een stunt in de Spaanse Copa del Rey. "We gaan dansen", klinkt het bij de Belgische winger.

De 1-2 uit de heenwedstrijd in Madrid doet alvast het beste vermoeden voor Bongonda & co, want in de terugwedstrijd donderdagavond stuurt Zinedine Zidane een half b-elftal de wei in door verschillende blessures binnen de ploeg.

Theo Bongonda doet het in de bekercompetitie enorm goed met Celta de Vigo en ook persoonlijk rendeert hij beter dan ooit in die competitie. Hij heeft ook warme herinneringen aan zijn periode bij Zulte Waregem. "Ik debuteerde in Belgie ook in de beker met Zulte Waregem en toen raakten we in de finale. Dit kan ook hier een droom worden."

Bongonda knokte zich bij Celta de Vigo steeds meer in de ploeg, ondertussen zijn er al geruchten vanuit Manchester. "Die geruchten over City zijn niet uit de lucht gegrepen", geeft hij aan bij Radio Galega. "Maar ik volg het niet zo op de voet, ik focus me op het voetbal. Het kan snel draaien in het voetbal."

En dat voetbal brengt hem dus een topper tegen Real Madrid: "Ik wil heel graag spelen, want dit zijn de wedstrijden waarvoor je het doet. We gaan niet enkel verdedigen, we gaan Real laten dansen én ons publiek laten dansen. Daarna een feestje? Ik ben zo geen fuifbeest, maar we zien wel wat de club doet."

