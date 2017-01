Thibault De Smet zag goeie eerste basisplaats beëindigd met rood: "Een schouderklopje en hij laat zich vallen"

Die drang naar voren heeft altijd in mijn spel gezeten -Thibault De Smet Deel deze quote:

Uiteindelijk bleef het een geslaagde eerste basisplaats voor de youngster. "Ik wist het de dag voordien, ik zat op de laatste training bij de basiself. Dat was meteen een motivatie om me vol op deze match te focussen."

Vooral bal aan de voet toonde hij zich. "Dat heeft altijd wel in mijn spel gezeten. Ik had geen schrik en wou mijn offensieve kwaliteiten tonen. Mijn conditie is ook goed genoeg om mee naar voren te trekken." Hij had bijna twee assists naast zijn naam.

"Of ik vloekte toen Milicevic miste? Neen, het was mooi geweest, maar je wint en verliest als team." Ook op Perbet gaf hij een mooie bal, maar de Fransman liep niet door. "Als hij er een beetje meer in geloofde, kon hij met een kleine deviatie misschien scoren."