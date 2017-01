Statistieken bewijzen het: Youri Tielemans maakt steeds meer indruk

door Aernout Van Lindt

Youri Tielemans doet het goed bij Anderlecht, statistieken bewijzen het

Youri Tielemans is bezig met werken aan zijn statistieken, zoveel moge nu echt al duidelijk zijn dit seizoen. Hij is beslissender dan ooit voor zijn team. En dat is niet enkel omdat hij nu ook de nummer 1 is voor de strafschoppen.