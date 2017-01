Bevestiging: dit is de volgende transfer van AA Gent

Op de persconferentie van AA Gent deze namiddag liet Ivan De Witte weten dat er vrijdag nog "een onmiddellijke versterking komt". Ondertussen weten we wie hij bedoelde.

Het wordt - zoals eerder op de dag al aangekondigd - Samuel Gigot. De verdediger van Kortrijk verhuist naar de Ghelamco Arena. Of Jérémy Taravel in de deal betrokken wordt, is nog niet duidelijk, maar het heeft er alle schijn van. Onze man die vanavond in Kortrijk de zaken opvolgt, weet uit goeie bron dat mits wat punten en komma's de deal rond is.

Of de transferhonger van de Buffalo's nu gestild is, weten we niet. Met Gigot is een zevende wintertransfer aangetrokken. Mogelijk moeten er nog wat spelers vertrekken, want de kern van Gent is nu wel bijzonder groot geworden.