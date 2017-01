Opzij Anderlecht... Dit kostte het winteroffensief van AA Gent tot nu toe

"We hebben wel nog iets opzij liggen om tijdens de wintermercato iets te doen." De woorden van AA Gent-voorzitter Ivan De Witte bleken nu een understatement te zijn. De Buffalo's halen immers zwaar uit en dat mag wat kosten.

Vandaag stelde AA Gent zijn zesde (!) wintertransfer voor. De Japanner Yuya Kubo moet het nieuwe raspaardje van de Ghelamco Arena worden, want Gent dokte zo'n 3,5 miljoen euro voor hem neer. In één maand tijd verbreken ze dus twee keer hun vorig record qua transfersom. Kalinic was immers ook al een transfer van 3 miljoen euro.

Reken daarbij Tesfaldet Tekie (1,6 miljoen), Samuel Kalu (1 miljoen), Birger Verstraete (850.000) en Darko Bjedov (300.000) en je komt al aan het lieve sommetje van 10,25 miljoen euro. En morgen wordt er nog een grote transfer aangekondigd. Met de tien miljoen die Gent al uitgaf deze zomer, komen ze aan 20,25 miljoen op dit moment. Straks pakken ze Anderlecht nog, dat ongeveer 27 miljoen uitgaf.