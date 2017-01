Gent trots op onmiddellijke versterking: "We troefden andere Belgische topclub af Ã©n stellen morgen nÃ³g een echte versterking voor"

Gent trots op onmiddellijke versterking: "We troefden andere Belgische topclub af én stellen morgen nóg een echte versterking voor"

Bij AA Gent schakelden ze in deze wintermercato een versnelling hoger. De geldbuidel werd voor het eerst in de clubgeschiedenis zo nadrukkelijk bovengehaald en het is nog lang niet gedaan.

Dat maakte voorzitter Ivan De Witte bekend op de voorstelling van Yuya Kubo, de nieuwe Japanse aanvaller van Gent. "Of het hiermee gedaan is, neen. This is not the end", aldus De Witte over de transferperiode. "We gaan morgen nog een onmiddellijke versterking voorstellen én er komen nog één of twee spelers met het oog op de toekomst."

Nog meer transfers dus in een al heel drukke periode. "Je zou je kunnen afvragen waarom we zo actief zijn", legt De Witte uit. Hij maakt een onderscheid tussen de verschillende transfers. "Met Yuya Kubo en Lovre Kalinic kozen we voor spelers die meteen klaar zijn voor het eerste team, dat zijn onmiddellijke versterkingen."