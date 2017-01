Middenvelders opgetogen met komst Trebel: "Hij snapt voetbal"

Adrien Trebel verdiende een dikke 7 voor zijn eerste match in de basis bij Anderlecht. De hoogblonde middenvelder zorgde voor stabiliteit en een goed positiespel. Zijn collega's waren alvast in de wolken.

Leander Dendoncker op kop, die door de aanwezigheid van Trebel ook al eens mee kan inschuiven en het verdedigende werk niet alleen moet opknappen. "Zijn aanwezigheid is goed voor iedereen", vindt Dendoncker. "Heel de ploeg kan hiervan profiteren. Hopelijk doet hij op dit elan voort en brengt hij dit elke week."

"Hij is een enorme aanwinst en plezant om mee te spelen. Het is een plezier om hem naast je te hebben. Hij snapt hoe voetbal in elkaar zit. Het verschil met Steven Defour? Hij is ongeveer hetzelfde type, maar je kan de twee niet vergeten. Adrien is Steven niet en omgekeerd", aldus Dendoncker.

Ook Youri Tielemans was het daarmee eens. "Hij heeft heel veel ballen gerecupereerd. En je ziet meteen dat er karakter is bijgekomen in de ploeg. Hij kan ons heel veel bijbrengen. Het was een heel positief debuut."