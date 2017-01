Eupen wimpelt bod van Celtic voor smaakmaker Onyekuru af

door Redactie



Eupen maakte dit seizoen al regelmatig indruk. De opvallendste man bij de Panda's is de Nigeriaan Henry Onyekuru. Hij is dan ook grof wild op de transfermarkt, maar Eupen wil stevig cashen voor zijn smaakmaker.

Celtic Glasgow is erg geïnteresseerd in de diensten van Henry Onyekuru en zou bij Eupen een bod van 1 miljoen euro hebben neergelegd. Maar Christoph Henkel, algemeen directeur bij de Panda's, wil drie miljoen vangen voor Onyekuru. Hij voegde er bovendien aan toe dat de Schotse competitie te min is voor de Nigeriaan, die hoger zou mikken.

Onyekuru werd ook al door zowat elke Belgische topploeg het hof gemaakt, maar het is onwaarschijnlijk dat een Belgische club de transferprijs zal willen betalen. De 19-jarige Nigeriaan was dit seizoen al goed voor 10 doelpunten in 22 duels.