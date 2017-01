VIDEO: Real Madrid kan treble vergeten ondanks vrijschopdoelpunt van Cristiano Ronaldo

door Redactie



Cristiano Ronaldo is trefzeker vanop vrijschop, maar Real mag treble vergeten

Foto: © photonews

Real Madrid is uitgeschakeld in de Copa del Rey. De Koninklijke speelde gisteren in de terugwedstrijd van de kwartfinale 2-2 gelijk op bezoek bij Celta Vigo, maar had de heenmatch met 1-2 verloren. Cristiano Ronaldo was wel trefzeker met een vrije trap.