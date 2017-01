Zelfde verdict voor blessures Dejaegere en Overmeire

Zowel voor Killian Overmeire als Brecht Dejaegere werd de derby een pijnlijke bedoening. De Lokerse kapitein moest voor de koffie naar de kant, Dejaegere bleef bij de rust binnen.

Killian Overmeire moest het veld verlaten met wat leek op een schouder uit de kom. "Het kan echt erg zijn, of bijna niets. Ik voelde een scherpe pijn en kon geen duel meer aangaan. Het is nu volledig ingepakt en morgen(donderdag) volgt een scan", aldus Overmeire achteraf.

Brecht Dejaegere kreeg een kniestoot op zijn staartbeen, ook een pijnlijke bedoening. "Ik weet niet wie het was, maar het was heel pijnlijk. Het was een verkrampende pijn. Morgen(donderdag) is al meteen een scan gepland", aldus de Gentse middenvelder.

De topper tegen Club Brugge komt eraan, een match die Dejaegere uiteraard niet wil missen. "Ik hoop dat het bij één à twee dagen rust zal blijven. Ik denk niet dat er een barst is, maar dat kan ik niet zeker weten. Ik hoop dat het vooral van de tik zelf was."

Het Lokerse publiek toonde weinig begrip toen Dejaegere kermend van de pijn neerging. "Ik denk dat ze nog eens de beelden moeten bekijken. Het was echt recht op mijn staartbeen." Het geen ideale manier om zijn honderdste match voor Gent te vieren. "Uiteraard wil je dan de match uitspelen."