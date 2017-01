Hartverwarmende benefiet-interland tussen BraziliÃ« en Colombia ter ere van slachtoffers van vliegtuigramp met Chapecoense

Hartverwarmende benefiet-interland tussen Brazilië en Colombia ter ere van slachtoffers van vliegtuigramp met Chapecoense

Gisteren vond in Rio de Janeiro een oefeninterland plaats tussen Brazilië en Colombia. De wedstrijd stond in het teken van de vliegtuigramp waarbij voetbalclub Chapecoense hard getroffen werd. Brazilië won met 1-0, maar het resultaat was van ondergeschikt belang.