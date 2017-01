Ver over kleuren of emblemen heen: de hele Belgische voetbalwereld rouwt met Thomas Buffel

door Redactie



Heel de voetbalwereld rouwt na overlijden van Stéphanie, de vrouw van Thomas Buffel

Foto: © photonews

Het is een menselijk drama om zo jong je vrouw en de moeder van je kinderen te verliezen. Er zijn vandaag geen kleuren of emblemen in de Belgische voetbalwereld... Iedereen rouwt mee met Thomas Buffel.