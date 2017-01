Mathijssen kan onvrede niet verbergen: "Die goals van Anderlecht..."

Westerlo kon woensdagavond nog even de indruk wekken dat het Anderlecht in de problemen kon brengen. Maar voor de rust was de match wel al gespeeld. Jacky Mathijssen wreef eens met de handen in het haar toen hij de beelden terugzag.

Mathijssen zag zijn verdediging immers niet al te best voor de dag komen. "Dit was niet nodig", zuchtte hij. "Elke goal van Anderlecht was vermijdbaar. We hebben het hen te makkelijk gemaakt door die doelpunten zomaar weg te geven", vond hij.

Over zijn aanval was hij dan wel weer tevreden, behalve over de efficiëntie. "We hadden de kansen en de wil om meer doelpunten te maken, maar we zijn daar niet beloond voor geweest. Met iets meer efficiëntie in de tweede helft hadden we het Anderlecht nog moeilijk gemaakt."