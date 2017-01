Elke week grasduinen we in het verleden en kijken we naar het heden van de oude gloriën die ons voetbal rijk zijn. Deze week: Jacky Peeters, van profvoetballer naar riooltechnieker: "omdat het moet, hé."

Jacky Peeters groeide op in Bree en maakte zijn jeugdjaren mee bij SK Lozen. Na vier seizoenen bij Overpelt vertrok de rechtsachter naar Racing Genk. Hij speelde drie seizoenen voor de smurfen en kijkt daar met glimlach op terug: “Dat was gewoon een mooie ploeg. Niemand had daar een grote reputatie of ego, het was een familiegevoel.”

De bekerfinale

"Mijn mooiste prijs was uiteraard de bekerwinst in ’98 tegen Brugge", aldus Peeters. "Ik had een assist en een doelpunt, wat niet al te voorkomend is voor een rechtsachter in bekerfinales."

Het was het begin van een succesperiode bij Genk onder Aimé Antheunis. Mannen als Oulare en Gudjohnsson hadden veel kwaliteit en ook veel Belgen die later voor de Rode Duivels zouden spelen zaten in de ploeg.

Peeters speelde zelf ook voor de Rode Duivels: “In 2000 was er uiteraard het europees kampioenschap in eigen land en bij onze noorderburen. Maar het WK 2002 in Zuid-Korea en Japan was voor mij veel specialer.”

Rode Duivels

“Ik was ondertussen al 33 jaar en in de kwalificatiewedstrijden speelde ik niet vaak mee. Het was in de oefenmatchen voor het kampioenschap dat ik mijn kans greep en heb dan drie matchen mogen starten op het WK.”

“De mooiste match was die tegen Rusland, dat zal ik nooit vergeten. We hadden onze eerste twee wedstrijden gelijkgespeeld en moesten deze winnen om door te stoten naar de volgende ronde. We speelden toen uitstekend en kwamen 3-1 voor te staan en juist voor tijd maakten de Russen nog een aansluitingstreffer. Het werd toen nog spannend, maar dat maakte de ontlading na het fluitsignaal gewoon nog groter.”

De fameuze wedstrijd

De wedstrijd die volgde was de fameuze wedstrijd tegen wereldkampioen Brazilië: “We stonden er toen niet echt bij stil. Het was pas achteraf dat we beseften hoe bijzonder onze prestatie eigenlijk was.”